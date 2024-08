'Las Kellys' es manifesten per reclamar millores a les condicions laborals

Les cambreres de pis, convocades per Kellys Unión amb el suport de CCOO, han reclamat canvis en les seves condicions laborals, caracteritzades per una intensa càrrega de treball. N'hem parlat amb Luz Amparo Suaza, que ens ha explicat que treballen en unes condicions molt precàries, amb uns salaris molt ajustats per la càrrega de treball que tenen. A més, són dones que emmalalteixen molt i que tenen molts problemes de salut derivats de la seva feina. Per això reclamen que es permeti la seva jubilació anticipada. Amb tot, volen que es reconeguin les malalties laborals relacionades amb la seva tasca, garantir la igualtat de contractació, prohibir la cessió il·legal de treballadors, que es facin estudis ergonòmics sobre la feina que fan i que s'estableixin mesures per garantir la conciliació laboral i familiar.