La justicia avala la continuidad de la reforma de la Vía Laietana de Barcelona

El Juzgado Contencioso Administrativo número 14 de Barcelona ha justificado el rechazo a la suspensión cautelar de las obras porque la transformación de la Vía Laietana no puede causar “un perjuicio” de manera directa o indirecta a la entidad demandante, que es Barcelona Oberta, Unió d’Eixos Comercials Turístics de Barcelona. Según la resolución judicial, las otras alegaciones de la asociación son “incompatibles entre sí”. No puede ser que la reversión de las obras comporten una “pérdida millonaria” para las arcas públicas y, al mismo tiempo, se defienda que, si no se paraliza la reforma, será imposible devolver a la Vía Laietana su función como uno de los principales ejes viarios de la ciudad.

Sin embargo, la resolución judicial no es firme y ahora las entidades pueden presentar un recurso de apelación en un plazo de 15 días.

Colau, satisfecha

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que la transformación de la ciudad “está en marcha y no se parará”. También ha dejado claro que “no se asustarán” ante las diversas querellas que se han presentado y se ha mostrado “judicialmente muy tranquila” porque, en su opinión, no hay base para ninguna de las denuncias.

Una obra polémica

La reforma de la Vía Laietana ha sido polémica desde un principio. Tanto Barcelona Oberta como Foment del Treball, entre otras muchas entidades, recelan del impacto de cortar uno de los principales accesos en coche desde el mar al centro de la ciudad y de sus consecuencias económicas.