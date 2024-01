Junts se suma a les esmenes pactades entre ERC i el PSOE

Continuen vives, però, la quinzena d'esmenes que Esquerra i Junts van presentar per separat, entre elles les relatives al terrorisme. Les dues formacions volen modificar l'article que en fa referència per tal de garantir que l'amnistia també s'aplicarà al Tsunami Democràtic i als CDR.

El partit de Carles Puigdemont confia en poder aprovar l'emenes sobre terrorisme, i la resta, en els propers tràmits parlamentaris. El diputat juntaire al Congrés, Josep Cervera, ha assegurat que "continuarem negociant" per tal que "no quedi ningú fora de l'amnistia i que la llei s'apliqui immediatament".

ERC, per la seva banda, ha reblat que l'independentisme no ha comès cap acció terrorista. La seva portaveu parlamentària, Marta Vilalta, ha defensat que les esmenes són per "millorar el text a fi de dotar-lo de major garantia juídica"."No hem de donar peu a recursos i també hem d'evitar que algú tingui la temptació de no aplicar l'amnistia com s'hauria d'aplicar", ha afirmat Vilalta.

El projecte de llei continua el seu curs parlamentari

La norma ha tirat endavant a la ponència de la comissió de Justícia. Ara, el projecte de llei es debatrà en comissió el 23 de gener. Serà una nova oportunitat per negociar i incorporar esmenes. La darrera seria directament en el ple del Congrés. Però el PSOE ja avisa que manté la porta tancada a tocar res sobre terrorisme.

El Congrés debatrà i votarà l'amnistia el 30 de gener. Després, haurà de ratificar-la el Senat. A la cambra alta, es preveu que el PP busqui fórmules per endarrerir-ne l'aprovació. Si això passa, la llei tornaria al Congrés on quedaria definitivament aprovada amb el suport de la majoria de la investidura. Tot això, en el calendari, ens situarà previsiblement entre els mesos d'abril o maig.