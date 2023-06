Presidència del Parlament

Junts proposa Anna Erra per rellevar Laura Borràs al Parlament

Junts per Catalunya proposa Anna Erra com a nova presidenta del Parlament. L'alcaldessa de Vic en funcions sonava amb força per rellevar Laura Borràs i el partit ho ha confirmat aquest dimarts. Si no hi ha sorpreses, Anna Erra assumirà la presidència de la cambra catalana amb el suport d'Esquerra i l'abstenció de la CUP en una ple extraordinari aquest divendres.

Redacción