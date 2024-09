Junts mostra múscul y acapara totes les crítiques

L'agenda política d'aquest dimecres ha voltat entorn a Junts. Y tot ve de la sessió parlamentària de dimarts, quan a les 9 de la nit els 7 diputats de la formació de Carles Puigdemont, juntament amb PP i VOX, van servir per tombar un debat sobre si tramitar o no una proposta de llei que pretenia acabar l'escletxa que va deixar oberta la nova llei d'habitatge: L'ús dels contractes temporals i d'habitacions, que encara no tenen pateixen una regulació sobre el seu preu.

La primera lectura, en clau parlamentària, és que el govern de Pedro Sánchez s'emporta una nova patacada per part d'un soci de govern. Del soci de govern més problemàtic: Junts. Des del primer moment que van veure el text que proposava modificar la Llei d'Arrendaments Urbans es van mostrar en contra. Per tant, també donaven l'esquena als qui el signaven: Sumar, Bildu, Esquerra i el BNG.

L'estratègia de Junts no és altre que posar en evidència que, si ells volen, Pedro Sánchez no pot aprovar res al Congrés dels Diputats. Primer s'anaven a abstenir. Més tard, al conèixer que el PNV votaria a favor de la proposta, van decidir-se pel no. "En cap cap hem canviat d'opinió i estem oberts a negociar altres iniciatives que generin més consens", ha apuntat a TV3 la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.

Tots en contra

Precisament, la vicepresidenta segona del govern, Yolanda Díaz, ha instat a Junts a decidir si prenen el "Camí de la construcció i l'avenç o si per contra es mantenen en el bloqueig". Des de Barcelona, ha assegurat que el posicionament de Junts "és díficil d'explicar quan tomba una mesura que millora la vida de la gent".

D'altra banda, el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha avisat en seu parlamentària al president del govern, Pedro Sánchez, que "ara s'enfronta al bloc de la dreta i l'ultradreta, on també hi és Junts".

D'altra banda, la portaveu de l’executiu català, Sílvia Paneque, ha lamentat que Junts vagi en contra dels interessos de la classe mitjana i que no tenen com justificar el seu posicionament. "Una de les nostres prioritats serà regular tots els usos que es pot fer dels immobles", ha afegit.

I els qui van elaborar la proposta, el sindicat de llogateres, lamenta que ni tan sols s'hagi pogut ser debatuda al Congrés. Els representants del llogaters critiquen que junts segueixi defensant els interessos de les patronals i aposti per polítiques que afavoreixin únicament als propietaris. "El bloqueig ha estat conscient perquè la proposta es podria haver modificat abans de ser aprovada també en seu parlamentària", ha defensat el seu portaveu, Enric Aragonès.