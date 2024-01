Política

Junts manté el 'no' als decrets de Pedro Sánchez

Junts per Catalunya torpedinarà els primers decrets de Pedro Sánchez si no els negocia prèviament, i per separat, abans de portar-los al Congrés. La formació de Carles Puigdemont denuncia la "macedònia" de mesures que el govern central vol aprovar per la via ràpida i de forma conjunta

Redacción