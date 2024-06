Junts i Esquerra repliquen les crides a la “humilitat” de Salvador Illa

El candidat de Junts per Catalunya a les europees, Toni Comin, ha carregat contra Salvador Illa per demanar “humilitat” a la resta de formacions polítiques i negar el dret de Carles Puigdemont a aspirar a la investidura. “Quan exigim una actitud als altres ens ho hem d'aplicar a nosaltres, i això em fa tenir esperança que serà prou humil per entendre que no té majoria”, ha assegurat.

“La humilitat hauria de portar-lo a entendre que el bloc independentista té 59 diputats i l’unionisme progressista 48. Les matemàtiques són unes grans aliades de la humilitat perquè t’obliguen a reconèixer la realitat tal com és”, ha ironitzat el cap de llista dels juntaires.

“No regalarem els nostres 20 diputats”

ERC ha advertit que “no regalarem els nostres 20 diputats” a canvi de res. “Qui vulgui parlar amb Esquerra i tingui intenció de ser investit haurà de posar el finançament singular sobre la taula, com a mínim”, ha afirmat la portaveu del partit, Raquel Sans. A més d’aquesta condició, els republicans exigeixen avançar cap el referèndum i impulsar la llengua catalana.

Raquel Sans també ha respost el líder del PSC després que Illa acusés l’independentisme de “no tocar de peus a terra”. “No tocar de peus a terra és defensar els interessos de la Moncloa per sobre dels 8 milions de catalans”, ha replicat la portaveu.

El PSC recomana “llegir curosament” el 12M

El candidat del PSC a les eleccions europees, Javi López, ha deixat en mans de l’equip negociador les valoracions sobre l’estat de les converses per la investidura i la Mesa del Parlament. Tot i així, ha considerat que Junts i ERC “farien bé de llegir curosament el resultat electoral del 12M i negociar en consonància”.

Javi López ha assenyalat que la Unió Europea “ha pres nota” que les urnes van deixar “la primera victòria històrica en vots i en escons del PSC, i alhora la pèrdua per primer cop a la història de la majoria nacionalista o independentista”.

El cap de cartell dels socialistes catalans, per altra banda, ha considerat que és “una evidència” que la UE dona per acabada “l’etapa política centrada en la unilateralitat i en el xoc de trens”. “Ara estem en una etapa de negociacions, diàleg i pacte”, ha conclòs Javi López en una entrevista a l’ACN.