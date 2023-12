Política

Junts i ERC competeixen per la taula de negociació "efectiva" amb la Moncloa

Junts per Catalunya reivindica la seva taula de diàleg amb el PSOE com la veritablement "efectiva" per negociar el "conflicte polític" amb la Moncloa, després que la Generalitat hagi assegurat que les reunions bilaterals entre governs són els autèntics "espais" per assolir acords.

Redacción