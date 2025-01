Junts avisa el PSOE que carpeta dels pressupostos no està oberta

En una entrevista a La Brúixola d'Onda Cero Catalunya, el vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha assegurat que les relacions amb el PSOE "no estan totalment normalitzades". Ha recordat que encara hi ha "elements estructurals" del pacte d'investidura de Pedro Sánchez que no s'han complert com el traspàs de les competències d'immigració i l'oficialitat del català a la Unió Europea. Dues qüestions que, segons Rius, s'han de desencallar de forma "immediata". Pel que a la transferència de les competències en immigració a la Generalitat, Rius ha reiterat que ha de ser un traspàs "íntegre", amb la presència dels Mossos als controls fronterers, i també ha rebutjat una transferència gradual: "El traspàs es va pactar ara fa un any i ja hi ha hagut prou temps per fer-lo efectiu". També ha assegurat que el mecanisme per fer-ho seria l'article 150.2 de la Constitució, que ja va ser utilitzat pel traspàs de les competències de trànsit.

Els pressupostos de l'Estat

Preguntat per si Junts estaria disposat a negociar els pressupostos de l'Estat, Rius ha afirmat que "aquesta carpeta no està oberta" i "anem pas a pas", resolent en primer lloc el traspàs de les competències en immigració i l'oficialitat del català. Tot i això, ha assegurat que obrir la negociació d'uns nous comptes és "complicat" tenint en compte els incompliments de l'Estat en els darrers projectes de pressupostos pactats.

La relació amb el PSC a Catalunya

Josep Rius ha tret ferro al fet de votar al costat del PSC el decret per derogar el règim sancionador als municipis que sobrepassin els límits en el consum d'aigua. Segons el portaveu de Junts, Illa no truca a la porta de Junts per negociar perquè té dos blocs molt clars: el suport d'ERC i Comuns com a socis d'investidura i PP i VOX per les qüestions nacionals.