Julio Rosales, optimista professional, ens ensenya que divorciar-se pot tenir la seva part positiva

Què te de bo divorciar-se? Qualsevol pensaria que rés. Doncs el Julio Rosales creu que te moltes coses positives: no tenir família política, cuidar-se més, viure sol o fer nous amics. I és que és un optimista professional que creu que de tot hem de buscar la part positiva, per que la felicitat no és sort, és actitud.