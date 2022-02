Dr. Joan Vidal: “Aquest assaig clínic ofereix esperances de tornar a caminar a tots els pacients que pateixen una lesió medul·lar”.

No han recuperat els moviments naturals, com abans, però gràcies a la implantació d'elèctrodes que estimulen els nervis associats als moviments de les cames i el tronc i que s'activen des de dispositius com una tauleta, han pogut recuperar la mobilitat. L'assaig clínic s’ha dut a terme en un centre especialitzar de Suïssa i s’ha provat amb tres voluntaris, homes de 29, 32 i 41 anys, que es van patir lesions medul·lars a causa d'accidents de moto. Per valorar la importància d’aquest estudi hem parlat amb el Doctor Joan Vidal, Metge rehabilitador i director docent de l’Institut Guttmann.