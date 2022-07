Joan Ignasi Elena lamenta que no puguem saber quan acabarà aquesta onada de calor. Per això explica que estan activats i reforçats els cossos de Bombers de la Generalitat, d’agents forestals i de Mossos d’Esquadra. Amb tot, el titular d’Interior també ens ha detallat el pla de seguretat que han desplegat per a aquests mesos d’estiu, amb una especial importància del combat contra la delinqüència i la violència masclista.