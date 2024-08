Jesús García Pastor (fotoperiodista): "Hi ha realitats insubstituïbles per la intel·ligència artificial"

Jesús García Pastor reflexiona a "La Brúixola d'Estiu" que "actualment, l'anomenat periodisme ciutadà entra en competició amb el periodisme tradicional, ara ja no és unidireccional", explica. El fotoperiodista parla també sobre la "dictadura del like" i com l'èxit depèn d'aquesta filosofia arran de les xarxes socials. Preguntat per l'arribada de la intel·ligència artificial, reconeix que afecta a la professió i que abans era molt més senzill de reconèixer quan les imatges estaven confeccionades amb IA. Així i tot, reconeix que "hi ha realitats insubstituïbles per la intel·ligència artificial".



García Pastor parla sobre la importància de la mirada en el fotoperiodisme. Explica que la geometria, les línies, la llum i els colors són elements essencials, però que "tota aquesta part tècnica ha d'estar al servei del missatge". Jesús García Pastor ha treballat en zones de conflicte com Bòsnia, Líban o Colòmbia i reconeix que, tot i la cruesa de la professió, "ets un privilegiat que pot fugir amb un passaport europeu d'aquesta realitat". Tot i la precarietat del sector, que també denuncia, el fotoperiodista reconeix que "sempre porto la càmera per què mai saps què et pots trobar que sigui susceptible de reportatge".