El 2021 ha sigut el quart millor any de la història en trasplantaments i el cinquè en donacions tot i l’evident afectació de la covid19 present encara avui en dia. Tot i això, encara hi ha marge de millora per arribar al rècord de l’any pre-pandèmia, el 2019, on se’n van fer fins a gairebé 1.300.