Jaume Padrós (Col·legi Metges): “Necessitem mesures com el passaport Covid per arribar al 90% de vacunació”

Segons Salut, l’oci nocturn no obrirà fins que es buidin les UCIs. Una decisió que no ha agradat al sector, que demanava mesures que permetessin la reobertura amb seguretat. I precisament amb les millores de les xifres, es planteja la implementació del passaport covid. I és que en alguns països, com itàlia i frança, fa temps que ja han posat en marxa aquesta mesura que restringeix l'accés dels no vacunats a determinats espais. Una mesura, que va defensar el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós.