Jaume Asens (comuns) sobre la nul·litat del vot de Lluís Puig: "S'ha dictat per unanimitat, això fa pensar"

En una entrevista a la Brúixola, el candidat dels comuns a les europees, Jaume Asens, ha valorat la decisió del TC de declarar nul el vot telemàtic del diputat de Junts Lluís Puig durant la passada legislatura: "Em crida l'atenció que s'ha dictat per unanimitat, també els jutges progressistes i això fa pensar". Asens ha afegit que no creu que la Mesa d'Edat tingui marge per permetre el vot de Puig o de Carles Puigdemont aquest dilluns: "Difícilment ho pot permetre perquè la llei d'amnistia no s'ha aprovat i no es pot aplicar encara".

Precisament, preguntat sobre l'entrada en vigor de l'amnistia, Asens ha reconegut que "a priori, no serà ràpid" si els jutges acabant elevant els seus dubtes sobre la constitucionalitat del text. Tot i així, creu que no és possible aplicar mesures cautelars, que la llei aixeca, ja que, al seu parer, els jutges estarien "suplantant la llei que ha votat la ciutadania". En aquest sentit, creu que el retorn de Puigdemont a Catalunya seria el més normal "en un estat de dret" però, al mateix temps, ha reconegut que "amb la cúpula judicial espanyola hi ha un grau d'imprevisibilitat molt gran". També s'ha mostrat convençut que la Unió Europea acabarà avalant la mesura de gràcia.

No excloure el PSC de la Mesa

Sobre la configuració de la Mesa del Parlament i l'elecció de la presidència el proper dilluns, Asens ha rebutjat "excloure el PSC" i ha cridat a l'entesa entre les forces progressistes (PSC, ERC, Comuns i CUP) i sense Junts per Catalunya, "en quedaria al marge". De nou, Asens ha plantejat que la presidència de la Mesa podria recaure en Esquerra Republicana.

Pel que fa al nou executiu de Catalunya, el candidat dels comuns ha assegurat que la seva formació té "una ànima verda" i que la lluita contra l'emergència climàtica ha de una prioritat, "volem anar en la línia contrària a la coalició de l'asfalt, de Junts i de PSC". En aquest sentit, ha reconegut que l'anunci d'estudiar portar al Govern català a Estrasburg per la seva inacció en aquest àmbit és un avís per al futur inquilí de la Generalitat. També ha deixat clar que no formaran part de cap govern que aposti per "projectes de passat", en al·lusió a l'ampliació del Prat o el Hard Rock.

La carta de Sánchez

Finalment, sobre la carta que el president espanyol ha publicat a les xarxes socials després de la imputació de la seva dona en un possible cas de corrupció, Asens ha mostrat la seva solidaritat amb Pedro Sánchez davant un possible cas de lawfare però també ha reconegut que "està abusant d'aquest recurs" i l'ha qualificat de "gest de cara a la galeria cosmètica en clau electoral".