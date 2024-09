COMMOCIÓ A LLEIDA

Investiguen un jove per agressió sexual a una menor que es va treure la vida per Cap d’Any a Fondarella

El proper 4 d’octubre està citat a declarar als jutjats de Lleida un jove de 28 anys que està sent investigat per agressió sexual a una menor de 15 que es va treure la vida per Cap d’Any a Fondarella.

Nuria Mora