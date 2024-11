El Departament d’Igualtat i Feminisme interpel·la els homes en la nova campanya per al 25N, el Dia internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. La consellera del ram, Eva Menor, recorda que el paper dels homes ha d’anar més enllà de no agredir ni assetjar, sinó que s’han de comprometre a no ser còmplices i a no tolerar cap acte masclista que presenciïn. En aquest sentit, la psicòloga especialista en violències masclistes, Alba Alfageme, explica a 'La Brúixola' que "interpel·lar els homes és un element clau per aconseguir l'erradicació" i afegeix que aquesta xacra "és una problemàtica que ve de la masculinitat hegemònica mal gestionada que acaba repercutint a la salut i vida de les dones".

La preocupació de les ordres d'allunyament

A Catalunya, explica Alfageme, més del 50% de les peticions d'ordre d'allunyament són denegades. Es tracta d'un aspecte que des del Govern reconeixen que els preocupa. La consellera Menor ho atribueix a una mala detecció d’indicadors de risc i d’alerta. La psicòloga Alba Alfageme destaca que "la valoració del risc és la peça que coordina quina protecció donem a les dones, i per això s'ha de revisar i millorar de forma constant".