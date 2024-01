Interior parlarà amb Drets Socials abans d'enviar els Mossos a tallar la llum en domicilis ocupats

El Departament d’Interior s’ha compromès a comunicar-se amb el Departament de Drets Socials abans d’enviar els Mossos d’Esquadra a fer talls de subministraments en edificis ocupats. Es tracta d’una petició de l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), que vol evitar que famílies vulnerables es quedin sense electricitat.

Aquesta entitat va detectar fa temps que hi havia casos de domicilis o edificis sencers ocupats que tenien la llum punxada, en els quals la companyia Endesa demanava l’actuació dels Mossos per tallar el subministrament. L’any passat, segons els ha confirmat avui Interior, la policia catalana va intervenir en 49 casos com aquest. Maria Campuzano, portaveu de l’APE, ha assenyalat que, a més, el Departament "ha confirmat que aquestes intervencions policials es fan sense ordre judicial: simplement hi ha una petició per part de la companyia, que sol·licita l'acompanyament dels Mossos, i aquest acompanyament s'efectua".

En la gran majoria de casos, tal com alerta l’entitat, les persones que vivien en els pisos i blocs intervinguts es trobaven en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, cal recordar que hi ha una llei catalana que atura els talls d’electricitat en llars vulnerables. I, en el cas de les ocupacions, hi ha un conveni entre la Generalitat i Endesa que obliga a instal·lar comptadors socials perquè les famílies que ocupen per necessitat tinguin llum.

Un nou protocol

És per això que, en una reunió aquest divendres entre Interior i l’APE, el conseller Joan Ignasi Elena s’ha compromès a aplicar un nou protocol. Així, quan rebi una petició d’Endesa, abans d’enviar-hi els Mossos, consultarà a Drets Socials quina és la situació dels afectats.

Campuzano ha avisat que l'APE vigilarà el compliment d'aquest compromís, per tal d'evitar casos com el d'un edifici ocupat de Sabadell, conegut com a bloc Guillem Agulló, on un centenar de persones es van quedar sense llum durant quatre mesos. Entre els ocupants, ha recordat, hi havia una quarantena de menors.