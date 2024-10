La intel·ligència artificial a les aules: "Ha arribat per quedar-se"

Al voltant d'un 60% d'estudiants asseguren que utilitzen eines d'intel·ligència artificial a nivell usuari, sent Espanya el país amb un percentatge més elevat. Així es desprèn de l'estudi "Inteligencia artificial yocupabilidad del futuro para estudiantes de educación superior" que ha elaborat GAD3 per "Planeta FormaciónyUniversidades" que ha comptat amb la participació de 2.400 alumnes d'educació superior d'entre 18 i 35 anys d'Espanya, França, Itàlia i Colòmbia. La directora acadèmica de Planeta FormaciónyUniversidades, Montse Civera, valora molt positivament els resultats d'aquest estudi i assegura que "la IA ha arribat per quedar-se".

Reenfocar les classes

Montse Civera assegura que l'ús de la IA a les aules comporta "canvis disruptius i caldrà adaptar l'aprenentatge", però explica que no ens allunya del tot de la metodologia tradicional dels llibres de text. La directora acadèmica de "Planeta Formación y Universidades" assegura que l'objectiu és que "els alumnes dominin la IA com ho fan les empreses on acabaran sent treballadors". Admet que "els professors hauran de repensar com enfoquen les classes" i assegura que "és absolutament imprescindible que se'ls formi a través de guies d'ús". Civera assegura que també cal educar a "pensar de manera crítica i analítica".