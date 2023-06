La intel·ligència artificial, clau per diagnosticar malalties rares

Les immunodeficiències primàries són malalties que afecten al sistema immunitari, ja sigui per debilitar-lo o per fer-lo actuar amb excés, i que causen infeccions i poden derivar fins i tot en un càncer. Són un grup de 500 malalties genètiques diferents que afecten cadascuna d'elles a pocs pacients i es consideren rares. Per això, hi ha pocs recursos per finançar la investigació i la recerca d'aquestes patologies. Segons el doctor Jaques Rivière, el retard en el diagnòstic d'aquestes immunodeficiències primàries és d'uns 5 anys.

La IA, una eina d'ajuda

En aquest sentit, la intel·ligència artificial pot ajudar als metges d'atenció primària a accelerar el diagnòstic d'aquestes malalties. "Els dona recursos per trobar l'agulla perduda", ha apuntat el doctor Rivière en relació a l'algoritme que permetrà detectar abans qui "és un pacient especial". En tot cas, aquest metge de l'hospital Vall d'Hebron ha volgut deixar clar que la IA no reemplaçarà en cap cas al metge.

Un congrés per compartir experiències

Entre el 19 i el 21 de juny Vall d’Hebron està organitzant amb la Universitat de Califòrnia el Primer Congrés d’Intel·ligència Artificial i Immunodeficiències Primàries. S'està celebrant al Barcelona Supercomputing Center. Segons Rivière, és una oportunitat per intercanviar coneixement i compartir experiències d'èxit.