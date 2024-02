Impulsar sancions econòmiques amb una finalitat social

Des de l’aixecament de la suspensió de la llei l’any 2020, l’Agència Catalana del Consum ha resolt 246 sancions greus, amb multes de fins a 30.000 euros. Aquesta és la principal conclusió que s'extreu d'un acte celebrat a la seu del Departament d'Empresa i Treball.

Totes aquestes les acumulen 79 grans tenidors, 2 dels quals sumen un 44% de les multes resoltes. Pel que fa els expedients oberts, Divarian Propiedad, Promontoria Coliseum Real Estat i el BBVA n’acumulen més de la meitat pel presumpte incompliment de la normativa.

I aquesta és la mesura dissuasiva addicional que s’imposa des del maig del 2023, la de difondre els noms de les empreses investigades. "L’objectiu no és altre que fer complir la llei per garantir el dret a l’habitatge a persones en risc d’exclusió residencial", assegura el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.

246 sancions greus i més de 1.200 expedients oberts... unes xifres que s’han multiplicat per 2 i per 6 en tan sols un any, quan la Generalitat va incorporar 19 professionals en impulsar un programa de reforç.

Les zones amb més denúncies presentades són Badalona, l’Hospitalet i Sabadell... ja que l’Ajuntament de Barcelona no ha cedit les competències en aquest àmbit de l’habitatge a la Generalitat. Segons fonts consultades per Onda Cero, encara no han elaborat un balanç oficial.