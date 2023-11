Hereu i Urtasun, els dos nous ministres catalans de Sánchez

Fins a 22 ministres formaran el nou Govern Espanyol. D’aquests, només 2 seran catalans. El PSC perd representació passant de dos ministres a només un. Sumar també tindrà representació catalana dins del Govern, substituint-ne també a una altra: la de cultura. Jordi Hereu serà el nou ministre d’Indústria del Govern de Pedro Sánchez. Hereu torna a la política i ho fa a primeríssima línia després de 12 anys dedicats a l’empresa privada. Qui va ser alcalde de Barcelona entre el 2006 i el 2011, i l’últim socialista al consistori abans de l’actual, ocuparà una cartera que ja han ocupat altres Socialistes Catalans com l’expresident José Montilla o el també exalcalde barceloní, Joan Clos. Qui són els dos nous ministres?

Jordi Hereu, exalcalde que torna a primera línia política 12 anys després.

Fins aquest dilluns, Jordi Hereu ha ocupat el càrrec de president d’Hispasat, una operadora de satèl·lits de telecomunicació. Va passar a l’empresa privada el 2011, després de la seva alcaldia, i va crear una consultoria pròpia dedicada a les polítiques urbanes. El socialista va aterrar a la política el 1997, quan va entrar com a gerent del districte de Les Corts. Després de les eleccions municipals del 99, va passar a ser regidor de Les Corts, i el 2004 va entrar com a regidor de Seguretat i Mobilitat i regidor del districte de Sant Andreu. En aquests càrrecs, va ser promotor d’acabar amb gran part de l’aparcament gratuït a la ciutat com a gran projecte destacat.

Una alcaldia marcada per una consulta

Durant el seu mandat es va posar en marxa el servei de Bicing, però la seva alcaldia va estar marcada pel referèndum sobre si el tramvia havia de passar per la diagonal, sent la primera i fins ara, l'única consulta popular a la ciutat. Els problemes tècnics durant la votació i els mals resultats, on un 80% dels barcelonins van votar en contra del projecte, van marcar el mandat d’Hereu. La taca que va deixar la consulta va traslladar-se també a les eleccions del 2011, on Hereu va acabar perdent davant de Xavier Trias. I és que els socialistes no recuperarien l’alcaldia fins aquest 2023. Hereu, aquell mateix any va decidir abandonar la primera línia política.

Ernest Urtasun, d'eurodiputat a ministre de Cultura

Urtasun va arrencar la seva carrera a la primera línia política el 2003, amb 21 anys, quan es va presentar com a número dos a les llistes d’Iniciativa a les eleccions municipals de Barcelona, sense èxit. El 2014 va ocupar la tercera posició a la candidatura d'Esquerra Plural a les eleccions europees, i finalment va ser escollit eurodiputat. Des de llavors, no ha deixat de ser membre del Parlament Europeu, fins ara.

Un candidat que ha guanyat presència en els últims mesos

L’eurodiputat de Catalunya en comú, és conegut per les seves postures antitaurines i també en la lluita contra el canvi climàtic. Des del passat juny que va ser designat com a portaveu i ja sonava com a possible ministre en les últimes setmanes. Ara el nou ministre assumeix una cartera que neix amb un gran anunci: la llei de drets culturals, que buscarà garantir l’accés de totes les persones a la cultura.