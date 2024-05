"Hem guanyat passar l'estiu sense restriccions severes"

En una entrevista a la Brúixola, el director i investigador del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia de la UPC, Daniel Sempere, no s'ha mostrat sorprès amb la decisió de la Generalitat, perquè "és normal que un cop ha començat a ploure es prenguin decisions", però sí amb "la rapidesa"que s'ha fet. Al seu parer, es tracta d'una "acceleració curiosa" que ha vinculat també al moment polític que viu Catalunya. En aquest sentit, ha recordat que la Generalitat "es va inventar un estadi intermedi abans d'arribar a l'emergència (la preemergència) i ara s'ha canviat molt ràpidament".

Al setembre estarem pitjor que l'any passat

Aquest expert en la gestió de l'aigua també creu que la decisió del govern està marcada per l'arribada de l'estiu i "la pressió" de les activitats econòmiques afectades per les restriccions. Al seu parer, amb l'aixecament de la fase d'emergència, "guanyem passar l'estiu sense restriccions severes" però ha alertat que al setembre podríem estar pitjor que al mateix mes de l'any passat. Segons ha explicat, el mes de juny del 2023 els embassaments estaven a un 30% de la seva capacitat i a principis d'octubre n'havien perdut un 9%. Si a partir d'ara no torna a ploure, amb els pantans al 25% actualment, podríem trobar-nos que a la tardor estarem "pitjor", amb uns embassaments al voltant del 14%. Per tant, s'hauria d'aplicar de nou la fase d'emergència. Preguntat si amb les dessaladores mòbils que s'intal·laran a Catalunya a partir del mes de juny serà suficient per evitar més restriccions, Sempere ha assegurat que l'únic que ens estalviem és portar aigua per vaixell.

L'opció del transvassament

Sobre un possible transvassament, opció que ara mateix no està sobre la taula, aquest expert de la UPC ha afirmat que no suposa "cap problema" des del punt de vista tècnic però sí que demana fer una reflexió social i també mediambiental. En aquest sentit, s'ha mostrat més partidari d'optar per les dessaladores i no "externalitzar" el problema.