La societat accepta l'alopècia masculina però no tant la femenina o infantil. Una qüestió que encara genera rebuig i que habitualment s'associa a malalties greus. L'entitat A pelo treballa per tombar aquest tabú. Elisabet Rodríguez, una de les cofundadores de l'associació, assegura que falta informació per “acceptar l'alopècia” femenina i lluita contra la pressió estètica. “La perruca ha de ser una opció i no una imposició”, afirma.