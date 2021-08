LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

Guillermo Bagaria (Farmacèutics): “Els testos a les farmàcies haurien d'haver arribat abans”

Fa tres setmanes que les farmàcies poden vendre tests d’antígens sense recepta i es poden seguir tres procediments: utilitzar-los per fer cribratge per activitats de lleure i és gratuït. Després, per fer un autodiagnòstic tot i que el resultat no consta enlloc. I un tercer que va entrar en vigor fa just una setmana que és fer-lo a la farmàcia amb supervisió i rebre un certificat clínic amb el resultat. Un certificat clínic que no té res a veure amb el certificat COVID. L’objectiu principal és detectar les persones asimptomàtiques i trencar la cadena de transmissió. En parlem amb en Guillermo Bagaría, vocal d’oficina de farmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.