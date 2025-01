El gran propòsit d'any nou: l'alimentació

Ambl’inici de l’any arriba el moment de posar-se els famosos propòsitsd’anynou. Avui, però, ensvolemfixar en el tema de la setmana en un objectiu en concret, en el méscomúd’entretotselspropòsits: l'alimentació. Moltagent es proposacomençar a cuidar la sevaalimentació i fer un canvi de rutina ja de cara a l'estiu. Així i tot, moltsd'ellsabandonen aquestobjectiu al poctemps per marcar-se objectiuspocrealistes i ser extremistes. D'altres, però en tenenmoltclar que aquesta dieta s'ha de fersempre, durant tota la vida. Aixíli han explicat al David Tirado la gent del carrer, ja que ha anat a La Rambla de Barcelona per pregunta'ls-hi.

D'altra banda, moltagent no sapbécomferaquesta dieta de forma correcta per simple desconeixement. Per això el mésrecomanableés acudir a un professional, a un dietista. Per això, a La Ciutathemparlatamb la Inés Navarro. Ella és dietista i nutricionista del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya, i ens ha explicat per què tanta gentcomença en aquestmoment a cuidar la sevaalimentació i per què tanta gent abandona aquestobjectiutantràpid.

Risc mental i físic

Així i tot, també suposa un repte a nivell mental, ja que en moltesocasionsésméscomplicatmentalitzar-se delsobjectius. És un momentcomplicat a nivellpsicològic. També hempogut parlar ambl'Andrea Arroyo, membre del Grup de Treball TCA i TractamentPsicològic de l'Obesitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, qui ens ha explicatcóm afecta a nivell mental aquestprocés de dieta.