El Govern simplifica una vintena de processos burocràtics per a la pagesia

El Govern ha aprovat aquest dimarts un paquet de mesures urgents per “simplificar més d’una vintena de tràmits administratius” corresponents als àmbits de la ramaderia, l’agricultura, el regadiu, la gestió forestal i l’activitat cinegètica.

L’Executiu català estima que “més de 100.000 empreses del sector” es beneficiaran de la reducció burocràtica i podran estalviar-se anualment “prop de 429 milions d’euros”.

El paquet de mesures facilitarà, per exemple, la “creació de petites explotacions familiars” i la sol·licitud d’ajudes i bonificacions fiscals; agilitzarà “la qualificació d’explotacions agràries prioritàries” i serà més fàcil tramitar les llicències de caça i pesca.

Es crearà un “portal unificat” per fer les gestions

El Govern preveu posar en marxa abans d’abril l’aplicació RuralData per “facilitar la gestió i reduir càrregues administratives” mitjançant la integració de l’àrea privada de Canal Empresa i el Directori d’Empreses, Establiments i Registres.

El nou portal permetrà “rebre avisos i alertes de manera clara i unificada”, així com millorar la “governança de les dades” per facilitar processos com el preemplenament i la proactivitat entre l’Administració i l’usuari.