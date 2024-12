El Govern recupera la llei contra l’amiant

El Govern ha tret del calaix el projecte de llei per erradicar l’amiant de totes les construccions públiques i privades de Catalunya. Es tracta d’una normativa que ja havia aprovat l’Executiu d’Esquerra però que va decaure per l’avançament electoral. Ara, el gabinet de Salvador Illa serà qui portarà la llei al Parlament per acabar de tramitar-la.

El fibrociment està prohibit per raons sanitàries des del 2002, però s’havia permès el seu manteniment fins ara. L’amiant va ser força utilitzat entre els anys 70 i 80. Bona part d’aquest material ha entrat o està entrant en el “final de la seva vida útil”, quan allibera més partícules canceroses.

El Govern ha manifestat, per tant, que “és oportú iniciar el tràmit de la llei” per evitar efectes nocius entre la població. Primer s’intervindrà en els “equipaments sensibles” -públic o molt exposats a l’aire lliure- per retirar l’amiant al 2028. La resta d’edificacions tenen de marge fins el 2030 per desfer-se d’aquest material.

La Generalitat elaborarà un pla per identificar les tres milions de tones d’amiant que encara hi ha a Catalunya. A més, es crearà un certificat similar a l’energètic per confirmar que no hi ha presència de fibrociment en els immobles que es venguin, lloguin o comprin. D’aquesta forma, un aparellador o un arquitecte redactarà el document que donarà compte de la troballa d’aquest material i en quin estat es troba.