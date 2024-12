El Govern preveu complir el 45% dels acords d'investidura durant el 2025

El pla de Govern preveu complir el 45% dels acords adquirits amb Esquerra i els Comuns durant el 2025. El full de ruta contempla impulsar més de 130 iniciatives per la via del decret o de l’avantprojecte de llei. El gruix de l’acció legislativa serà en matèria d’habitatge, economia, territori, seguretat i polítiques socials. El document incorpora íntegrament els compromisos d’investidura per tal de ratificar que defensaran fil per randa el finançament singular tancat amb ERC.

En habitatge, a més dels 50.000 pisos de protecció oficial per lloguer, l’Executiu té intenció d’aprovar al gener un règim sancionar pels que incompleixin el topall de preus. També es compromet a tirar endavant una llei catalana d’arrendaments.

Pel que fa a l’àmbit econòmic, Salvador Illa es proposa que Catalunya torni a ser el motor d’Espanya. Des de la Generalitat identifiquen la recerca -especialment la producció de microxips- com la via per aconseguir-ho i situar Catalunya entre les 50 regions més innovadores de la Unió Europea.

En clau d’infraestructures, el govern haurà de lidiar amb la patata calenta de l’aeroport del Prat. L’Executiu té intenció d’ampliar el nombre de rutes internacionals per millorar-ne la connectivitat, tot respectant -asseguren- el medi ambient. Es preveu que entre gener i febrer, la comissió tècnica expliqui com quadrar el cercle.

Pel que fa al serveis públics, hi ha tres pilars: educació, sanitat i seguretat. Des de la Plaça Sant Jaume es marquen com a repte treure Catalunya de la cua de l’informe Pisa, garantir la gratuïtat de l’Infantil 1 per al proper curs i avançar cap a la gratuïtat de l’etapa de zero a tres anys.

En sanitat, pretenen que l’atenció primària atengui en un termini màxim de 48 hores i treure la cita prèvia. I per últim, en el terreny de la seguretat, la fita és que la plantilla dels Mossos d'Esquadra arribi als 25.000 agents en els propers cinc anys.