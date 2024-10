Govern i empresaris s'emplacen a treballar plegats

L’economia catalana creixerà aquest any i el vinent per sobre del que estava previst. Per mantenir aquesta senda, la locomotora necessita més combustible de la mà de les infraestructures, les energies renovables i les polítiques per fomentar l’aigua. I en això hi ha sintonia total entre el govern i Foment del Treball.

"Sense complexos, tenim que fer-ho amb les empreses que sou qui generiu riquesa", assegurava la consellera d'Economia, Alicia Romero. "Volen influir en la política econòmica estatal i generar prosperitat, coincidir més és impossible", responia el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

L'economia segueix creixent

El govern celebra que l’economia catalana creixerà un 2’7% aquest 2024 i un 2’2% el 2025. "Està viva i és rica", precisava Romero des de Foment del Treball, la casa dels empresaris catalans. Ara bé, el context social i econòmic actual els obliga a solucionar amb celeritat dues qüestions: millorar el repartiment de la riquesa i conduir un canvi de model econòmic per incrementar l’oferta de l’aigua, les energies renovables i les infraestructures. Obertament, aposta per fer-ho amb la participació del món empresarial amb qui demostren bona sintonia.

En una jornada econòmica organitzada per ‘El Economista’, el govern i Foment han coincidit en com generar prosperitat entre la societat. És veritat que l’economia catalana segueix creixent, però la riquesa no arriba a les butxaques dels treballadors. I és que el per càpita en els últims 20 anys només ha crescut un 0’46% i això vol dir que la “riquesa que es genera no es reparteix bé".

I Romero promet un canvi de rumb. "Aquest govern prendrà decisions i en els camins de l'energia, l'aigua i les infraestructures estem determinats en que sigui així". Un procés de descarbonització industrial que vol fer de la mà de les empreses i reduint l’intervencionisme de les administracions. El PSC vol influir en la política econòmica nacional alhora que Foment vol liderar aquesta transformació des de Catalunya. "Amb les coses de menjar no es juga", apuntava Josep Sánchez Llibre.

En aquest sentit, ha promès traslladar les bonances econòmiques als treballadors. "Per a nosaltres son més importants els salaris que els dividends".

A ulls dels empresaris, la millora social i econòmica passa per l'estabilitat política que intenta instaurar el govern de Salvador Illa. De fet, preveu la tornada de les empreses que van marxat de Catalunya amb el 155 si la legislatura dura 4 anys. Veurem com el PSC manté l’equilibri entre generar prosperitat a través de les empreses i complir amb els pactes d’investidura d’Esquerra i els Comuns.

L'altra cara de la moneda

I en un context de crisi de l’habitatge i un salaris encara per sota de la inflació, la prosperitat social és més necessària que mai. De fet, la Taula del Tercer Sector avui ha alertat que un de cada 4 persones a Catalunya viu en situació de pobresa.

Unes xifres que surten a la llum coincidint amb el Dia Internacional per a l’erradicació de la pobresa. Entre altres, la Taula reclama que s’activin els mecanismes per fer que les ajudes socials arribin a més persones. D’altra banda, l’organització exigeix a l’executiu un Pacte Nacional pel Dret a l’habitatge davant una situació, diuen, crítica. "El 40% de les llars catalanes han de fer un sobreesforç per pagar el lloguer, i es calcula que hi ha 59.000 persones sense llar", apunta Francina Alsina, presidenta de la Taula.

En línies generals, demanen més intervencionisme per part d'un govern que, com dèiem, no té la intenció d’incrementar els impostos per destinar-nos a l’àmbit social.