El govern català vol "amnistiar" les persones vulnerables que van rebre ajudes indegudes

Actualment, unes 12mil 500 famílies han rebut cartes de la Generalitat en què se’ls reclama que retornin, de mitjana, 7mil 700 euros que havien rebut en prestacions equivocades. La conselleria no vol fer recaure la responsabilitat de l’error en les famílies afectades i està buscant la manera d’amnistiar-les. Una de les opcions que hi ha sobre la taula és fer servir la llei d’acompanyament dels pressupostos que, si s’aprovessin, deixarien sense efectes les reclamacions de pagaments indeguts. Es tracta d’una condonació que, en paraules de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, s’aplicaria en tots els casos de famílies que acreditin que segueixen en situació de vulnerabilitat.

Explicacions al Parlament

La consellera ha donat explicacions d'aquesta polèmica en una compareixença al Parlament. Segons la consellera, tot i que entenen l’angoixa i comparteixen la sensació d’injustícia, ha recordat que la llei actual obliga l’administració a demanar el retorn de les prestacions pagades indegudament, i per això s’han vist forçats a enviar les cartes. El punt inicial del problema, segons el govern, és la llei de Renda Garantida. I no la llei en sí, sinó el seu disseny. Martínez Bravo ha explicat que la llei està dissenyada per fer una gestió molt manual que fa que hi hagi un volum de feina inassumible. De fet, ha assegurat que, per gestionar els canvis en les condicions econòmiques dels 160mil titulars d’aquesta prestació, es necessitarien 2mil persones quan, actualment, en aquest servei hi treballen 100 persones. Per això, des del departament parlen d’error de disseny i eviten fer ser el concepte error administratiu.

Així doncs, perquè no es repeteixi el problema en un futur, la consellera proposa reformar la llei per canviar la gestió de la prestació i automatitzar-la més. I és que el 51% dels casos detectats de pagaments indeguts han estat per solapament de la renda garantida amb l’ingrés mínim vital. Si estigués el servei automatitzat, diu Martínez Bravo, es detectaria ràpidament per tal de deixar de cobrar la renda garantida.

Des de l’oposició Junts, Esquerra, Comuns i la CUP s’han mostrat favorables a amnistiar les persones afectades i volen accelerar els tràmits per modificar la llei de renda garantida. El PP també vol reformar la llei i, a més, reclama invertir més professionals i pressupost per a la Conselleria.