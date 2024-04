La Generalitat denega l'ERTO de Freixenet perquè no veu acreditada la causa de força major per la sequera

La Generalitat denega l’ERTE a Freixenet. Des del Govern asseguren que no està justificada la causa major, perquè ja fa més de tres anys que Catalunya pateix una sequera. L’empresa catalana va demanar la setmana passada aplicar un Expedient de Regulació Temporal assegurant que la sequera no els permet seguir amb la mateixa producció.

Força major no demostrada

La companyia demanava modificar els contractes d’un 80% de la plantilla, uns 600 treballadors, per una causa de força major. Tot i això, des del Govern afirmen que no està justificada la força major, ja que la imprevisibilitat i la inevitabilitat no hi són presents. Afirmen que la falta de pluges ja fa tres anys que hi són i, per tant, no són imprevisibles. La Generalitat ha aprovat sis ERTOS relacionats amb la sequera, però en aquests casos, estaven vinculats a restriccions vinculades a decrets del Govern.

Segons Freixenet, la sequera ja ha acumulat un dèficit equivalent a 80 milions d'ampolles en el sector del cava. Tot i això, s'han compromès a satisfer la demanda dels consumidors a curt i mitjà termini. El grup representa gairebé un terç del sector del cava i ven els seus productes a més de 100 països.