Gaudeix del Nadal amb Onda Cero Catalunya

Jarabe de Palo torna a demostrar el seu compromís contra el càncer i torna amb un concert únic per recaptar fons que es destinaran a la investigació oncològica. Pau Donés reuneix tots els músics que han format part de Jarabe per oferir un espectacle solidari que no et pots perdre! Fes-te ja amb les teves entrades!

I si no pots assistir-hi, recorda que pots col·laborar amb la Fila 0: La Caixa ES33 2100 5000 5102 0021 4086 (VHIO)

Gràcies per sumar-te a la lluita contra el càncer!