Fira de Barcelona tanca un any de rècord amb l’ambició de convertir la capital catalana en la ciutat firal líder a Europa

Fira de Barcelona tanca el 2023 després de rebre més de 270 congressos que han generat 39 milions d’euros en beneficis. 3 rècords en un. De cara el 2024 esperen rebre 30 esdeveniments més. Unes dades que criden a l’optimisme.

"Tenim la voluntat de convertir Barcelona en la ciutat firal més important d'Europa" ha assegurat Pau Relat, president del consell d'administració, en la tradicional roda de premsa que organitza la Fira per exposar les xifres amb què tanquen l'any.

Superar les dades prèvies a la pandèmia ha permès situar Barcelona de nou al capdavant de rànquings de ciutats firals.

"Barcelona és la ciutat que més delegats d'empreses ha rebut del món al llarg del 2023", indica el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu.

Ell mateix ha remarcat que la capital catalana ja és la quarta ciutat que rep més congressos a nivell mundial. Uns resultats que van lligats al rendiment econòmic i laboral de Catalunya. Ho especifica el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent.

"Els resultats de Fira de Barcelona son un termòmetre per avaluar l'estat de salut de l'economia catalana. Enguany, tanquem els registres de l'atur, de les exportacions i de les inversions estrangeres en paràmetres rècord".

Amb tot, la ciutat ja està preparada, en paraules del seu alcalde, Jaume Collboni, per fer un "salt històric de la mà de Fira de Barcelona". Per dur a terme la transformació urbana, social i sostenible amb l’ampliació del recinte de Gran Via i la remodelació de Montjuïc de cara el 2029.

Entre d’altres, ha destacat la creació de 500 habitatge de protecció social al carrer Lleida del Poble Sec, que hi hagi una activitat econòmica permanent en els edificis de plaça Espanya o la conversió de l’Avinguda Maria Cristina en una zona per a vianants que connecti els dos recintes de Montjuïc.