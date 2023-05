Una final anticipada

En esta parte del cuadro que se llamó de la muerte coincidieron también los alemanes del Bayern y el Chelsea. Un cuarteto tremendamente duro del que en condiciones normales debe salir el próximo campeón de Europa. La brillante actuación de los blancos la temporada pasada doblegando contra pronóstico y dramatismo en los últimos minutos a los grandes favoritos de la competición: PSG francés, el Chelsea y el mismísimo Mánchester City cuando lo tenían todo a su favor nos hace pensar que a pesar de que casi todo el mundo cree que llega mejor el Manchester de Pep Guardiola y que con el refuerzo de Haaland es un equipo muy poderoso, que nunca se debe menospreciar a los blancos.

Éstos han demostrado que en Europa compiten como nadie y nunca se les puede dar por perdidos. Guardiola parece haber perfeccionado su equipo y con el fichaje del centro delantero noruego de haberlo convertido en una perfecta máquina de ganar.

Este actual City parece tenerlo absolutamente todo para Por fin, coronarse en Europa, algo que viene persiguiendo desde hace mucho tiempo a base de inversiones millonarias y fichajes extraordinarios.

A Guardiola Se le niega la Champions desde que abandonara el Barcelona.

Ni en Munich, con un equipo muy competitivo, ni en Inglaterra durante varios años, ha podido sacarse la espina y parece que ahora lo tiene más cerca que nunca..

Tiene potencial suficiente como para ganar con claridad a los oponentes que le quedan por delante y al fin parece que le ha llegado la hora. Pero tendrá que luchar y será una eliminatoria apasionante. Un equipo como el Real Madrid con futbolistas como Vinícius, Courtois, Kroos, Modrić o Benzema no es un rival fácil y además, a estas alturas de la temporada se crece, lo cual dará paso a una eliminatoria realmente apasionante, que a buen seguro, se marcará por los pequeños detalles, pues la diferencia, a pesar de lo que pueda parecer no debería ser muy grande entre unos y otros.

Incluso me atrevería decir que hasta el factor suerte puede influir, pues, no en vano una jugada aciaga al comienzo del partido o de la eliminatoria, puede condicionar y mucho el devenir de los acontecimientos Pues a estas alturas de la temporada y de la competición no hay tantas diferencias entre un equipo y otro.

El hecho de jugar el partido de vuelta en el estadio del equipo británico le da cierto margen de ventaja a Pep Guardiola pero hay que ver cómo sabe administrarlo el equipo inglés y el propio Real Madrid.

De lo que no cabe duda es de que estamos ante una de las eliminatorias más apasionantes que se hayan jugado en el fútbol europeo en los últimos tiempos.

Algo especial tiene el Madrid con la Champions, muy especial durante toda la historia pero si alguien puede romper ese hechizo es el actual Manchester de Pep y de Haaland. Pasen y …. Disfruten.