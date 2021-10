El Festival Sitges arrenca amb grans xifres d'assistència

La 54ena edició del Festival va arrencar aquest dijous 7 d'cotubre amb Mona Lisa and the Blood Moon, d’Ana Lily Amirpour. I al llarg dels 10 dies es podran visionar desenes de pel·lícules que de ben segur que se’n parlarà. The Green Knight, de David Lowery, 'Earwig', de Lucile Hadzihalilovic, ‘Censor’, debut de la galesa Prano Bailey-Bond; o 'Titane', de Julia Ducournau, són algunes de les pel·lícules mès esperades.

De fet, la venda d’entrada per les pel·lícules ha estat tot un èxit i les setmanes abans de l’inici del festival ja s’havien venut més entrades que en tota l’edició del 2020.