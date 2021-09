Ferran Reyes assegura que ja es disposa de la tecnologia per implementar el vot electrònic en els processos electorals, però critica que “no hi ha voluntat política” per desenvolupar-lo ni per dotar-lo d'un marc legal.

Des de la plataforma Vocdoni asseguren que el vot electrònic permetria millorar la governança de les institucions i impulsaria la participació ciutadana.