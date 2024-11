La família Pujol, a judici

L’Audiència Nacional començarà a jutjar la família Pujol a partir del novembre de l’any vinent. Tant l’ex president de la Generalitat com els seus fills estan acusats de formar part presumptament d’un clan criminal que s’hauria enriquit durant dècades amb activitats corruptes i fent valer la seva posició privilegiada en l’àmbit polític i social.

Arrencarà el 10 de novembre de l’any 2025. Ja en fa més de 4 que el jutge instructor va donar per tancada la instrucció del cas i en fa 10 que l’ex president va confessar que havia amagat la deixa del seu pare a Andorra.

Llavors va començar una investigació que va destapar que l’herència només era la punta de l’iceberg d’una fortuna familiar amassada presumptament a través de conductes corruptes i aprofitant els tentacles d’una posició privilegiada a Catalunya.

La sala Penal de l’Audiència Nacional ha fixat un total de 55 sessions al llarg de sis mesos, és a dir, fins a l’abril del 2026. Seuran al banc dels acusats tota la família, tret de la dona de l’ex president, Marta Ferrusola, morta al passat mes de juliol i que en va ser exonerada per demència severa, així com 11 persones més.

Estan processats pels presumptes delictes d’associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte continuat de falsificació de document mercantil, delicte de frustració en l’execució i fins a set delictes contra la hisenda pública.

El jutge instructor els va exigir també 7 milions i mig d’euros al primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, i a la seva ex dona, 400 mil euros més, per garantir les possibles responsabilitats civils per aquests delictes fiscals. Pel que fa a les penes sol·licitades, l’ex president català s’enfronta a 9 anys de presó i el seu fill gran, a la pena més gran, 29 anys.