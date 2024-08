Facua posa en marxa un web per comparar els preus de l'oli d'oliva

L'oli d'oliva, però també el de gira-sol i les diferents tipologies de llet, seran objecte de vigilància diària a través de la pàgina web que ha habilitat l'organització de consumidors Facua. Tal com ens ha explicat el seu portaveu Rubén Sánchez, aquesta és una eina perquè els consumidors puguin conèixer les oscil·lacions històriques en els preus de cada producte, comparar-los entre supermercats i descobrir quins són els que més han pujat avui, l'última setmana i el darrer mes.

Es comparen els preus de les principals cadenes

Aquesta pàgina web no és una eina per fer la compra, sinó que serveix per controlar diàriament l'evolució del preu de l'oli d'oliva i d'altres productes bàsics a sis grans cadenes de supermercats, que són Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor i Mercadona. S'hi pot accedir a través de l'adreça super.facua.org.