Experts en dret constitucional alerten que el PSOE es pot topar amb el dret europeu en el marc de la llei de l'amnistia

El Congrés dels Diputats ha rebutjat la llei de l'amnistia arran del 'no' de Junts per Catalunya a la norma. Els de Carles Puigdemont han fet valer els vots clau dels set diputats i han tombat la mesura de gràcia perquè consideren que no blinda a tots els investigats pel 'procés'. Ara, la llei torna a tràmit i les formacions que hi donen suport hauran de seure a negociar noves esmenes per, posteriorment, tornar al ple de la cambra baixa.



En aquest context, el catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Granada, Agustín Ruiz Robledo, explica a 'La Brúixola' que "és molt difícil compaginar l'amnistia amb la igualtat i la constitució", perquè aquesta no admet la norma. Explica que es tracta d'una "llei singular, que no va dirigida a tots als ciutadans sinó a un grup determinat".



El catedràtic considera que "els juristes del PSOE estan preocupats pel dret europeu perquè haurien de justificar davant la UE que els delictes de terrorisme no es persegueixen a Espanya". Per aquest motiu, explica Robledo, els socialistes van excloure el terrorisme de la llei en un primer moment i, després, van afegir la concreció dels "casos que atemptin als drets humans". És per això que el PSOE ara no vol donar el braç a tòrcer i es nega a retirar el concepte de terrorisme. Per tant, caldrà continuar negociant les esmenes a la norma per a la seva aprovació definitiva en dues o, com a màxim, tres setmanes.