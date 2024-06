Europa obliga i els treballadors exigeixen

Els treballadors públics que pateixen des de fa anys situacions d’abús de temporalitat demanen que se’ls converteixi en fixes emparats per la justícia europea. De fet, es mobilitzaran demà mateix. Fent força als carrers esperen que la classe política entomi la situació després d’anys d’abandonament.

Aquest dissabte, a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona, milers d’interins de llarga durada estan cridats a mobilitzar-se. Ho fan després que el Tribunal de Justícia Europeu ratifiqués que l’actual llei espanyola, del 2021, no garanteix els seus drets laborals. Ni compleix amb la normativa europea, ni ofereix indemnitzacions justes en cas d’acomiadament, ni promou la fixesa dels seus llocs de treball.

De fet, aquesta darrera és la principal demanda de la plataforma dels afectats per la funció pública. Esperen que la classe política, encarregada de legislar, creï un marc legal únic que permeti l’estabilització dels interins i eviti l’arbitrarietat de la justícia i una allau de denúncies al llarg dels propers anys.

Segons la llei estatal, la Generalitat té fins al 31 de desembre per reduir l’interinatge fins al 8%. Actualment, les plataformes xifren en desenes de milers de persones les que es quedarien sense plaça i haurien de ser indemnitzades. Això suposaria un malbaratament de diners públics a hores d’ara incalculable. Els afectats apunten que les indemnitzacions dels treballadors ja cessat oscil·len entre els 10mil i els 20 mil euros.

Més professors i places buides

Parlem de desenes de milers de persones que poden quedar-se sense lloc de feina després de patir anys d’abús de temporalitat. El pitjor de tot és que les darrers oposicions que s’han fet, per exemple en l’àmbit educatiu, s’han registrat places desertes.

Els representants dels docents interins retreuen al govern que s'anunciïn 9mil noves places per a professors, en plena campanya electoral, per revertir, deien des de la Generalitat, les retallades en educació. La portaveu de la PINDOC, Eleonora Delli Carri lamenta que els hagin avocat a competir en igualtat de condicions amb persones opositores que tenien més temps que ells per preparar-se les proves. "Resulta molt clara la intenció de les administracions d'estabilitzar places i no persones", ha dit Delli Carri.

Un greuge comparatiu que manté uns 5mil professors en situació d’abús de temporalitat després d’unes oposicions que han registrat places desertes.