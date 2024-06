Entre ETA i els GAL: Clara Usón presenta la seva novel·la 'Las fieras'

Clara Usón explica a la seva última novel·la 'Lasfieras' la guerra bruta entre ETA i els GAL a través d'una història protagonitzada per dones, amb la figura d'IdoiaLópez Riaño (terrorista d'ETA coneguda com 'La Tigresa') com a element central. "El que més m'interessa a mi és, com pot ser que una persona que vol fer el bé, decideixi que la millor manera de fer-ho sigui matant a 23 persones?", diu Usón sobre Idoia, que considera "un personatge complex". Els protagonistes de la novel·la són reals i, en aquest sentit, l'escriptora apunta que "quan els personatges i víctimes estan vius, has de tenir molta cura o mostrar totes les veritats possibles, és emocionant".



Durant l'entrevista, l'escriptora reflexiona també al voltant dels nacionalismes i sobre la polarització. "Dedico el llibre als que dubten. Al País Basc hi havia una violència verbal i ambiental molt polaritzada: o estàs amb mi o contra mi. Això és molt perillós", explica.



Escriure històries amb una ressonànciahumana és el motiu que porta a Clara Usón a escriurenovel·les i, en aquest cas, ho fa a través de la vida de 'La Tigresa' i tot el que va significar el moviment etarra per al País Basc.