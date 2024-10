Un estudi internacional constata l'eficàcia de la immunoteràpia i la quimio per curar el càncer de mama més sever

Segons els resultats de l'estudi internacional ‘KEYNOTE-522’, amb la participació de més de 1.100 pacients, el 85% de les pacients amb càncer triple negatiu localitzat sobreviuen al cap de 5 anys si són tractades amb immunoteràpia i quimioteràpia abans i després de la cirurgia. En una entrevista a Onda Cero Catalunya, un dels autors d’aquest estudi, el doctor Javier Cortés, director de l’International Breast Cancer Center-Pangaea Oncology de Barcelona ha demanat generalitzar aquesta teràpia a la majoria d'aquestes dones: "Evidentment curem més càncers de mama avui que ahir i, amb la incorporació de la immunoteràpia a la quimio, de forma molt clara disminuïm les possibilitats de metàstasi".

Seguir treballant

Ara el repte és curar també al 25% de les pacients amb càncer de mama triple negatiu que no se'n surten: "Encara hem d'optimitzar els tractaments però estic convençut que en els propers 15 o 20 anys aquest tumor, en les seves fases localitzades o localment avançades, deixarà de ser una malaltia mortal". La revista New England Journal of Medicine ha publicat els resultats d'aquest assaig liderat.

El cas de la Yolanda

Un dels casos d'èxits d'aquest informe és la Yolanda, qui l’abril de l’any passat va ser diagnosticada d’un càncer de mama triple negatiu localitzat. Per sort, el tumor va ser detectat a temps i se li va poder tractar amb la combinació de quimioteràpia i immunoteràpia: "Amb la operació ja em van dir que el càncer havia desaparegut. Tot i així, encara em vam fer 12 sessions més d'immunoteràpia i a dia d'avui estic fent els controls i tot està bé; puc dir que estic curada".