Estiu calorós, però amb pluja

Aquest any ha estat força atípic, amb un hivern poc plujós i un més de maig que ha donat un cert respir a aquest episodi de sequera, tot i que encara és insuficient. Per saber què és el que ens espera meteorològicament parlant de cara a aquest estiu, a La Ciutat hem parlat amb la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca.

MENYS CALOR, MÉS PLUJA

Tot i que no es pot predir amb total certesa com serà aquest estiu, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que serà càlid, tot i que amb unes temperatures més suaus que les de l’any passat, i amb més pluges del que és habitual, especialment en zones de muntanya. S’esperen, doncs, precipitacions intenses a les tardes, fruit de les altes temperatures, tot i que no seran suficients per pal·liar aquest episodi de sequera.

Sarai Sarroca apunta a que serien necessaris fins a 300 litres per metre quadrat a les capçaleres dels rius per deixar enrere l’episodi de sequera. Aquest mes de maig ha plogut molt i això facilitarà que les restriccions no arribin tant aviat com s’esperava però no hem d’oblidar que l’estiu no només no plou tant sinó que el consum d’aigua puja.

CANVI CLIMÀTIC

Els episodis de sequera s’han repetit al llarg de la història, però és cert que tots els informes sobre el canvi climàtic apunten a que cada vegada seran més intensos i recurrents. El mateix passarà amb el clima, que serà més extrem, tant pel que fa a la calor com pel que fa al fred. Tot i que hi ha molts factors que intervenen en aquesta situació, a ningú se li escapa que el canvi climàtic, és a dir, la mà de l’home, hi te molt a veure.

En aquest sentit, Sarai Surroca recorda que s’han de crear polítiques per lluitar contra aquest canvi climàtic abans del 2030, ja que potser després serà massa tard. És per això, que la directora del Servei Meteorològic de Catalunya recorda que qualsevol petita actuació suma i que la corresponsabilitat de tots els sectors és bàsica.