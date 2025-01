Està justificat excloure les xixes de la prohibició de fumar a les terrasses?

El Ministeri de Sanitat segueix convençut de tirar endavant la prohibició de fumar a les terrasses dels establiments d'oci i restauració. Una mesura que topa amb els interessos del sector, que s'hi ha mostrat totalment contrari argumentant que això implicaria una gran pèrdua de clients o usuaris. En aquest sentit, la patronal de l'oci nocturn FECASARM, en veu del seu secretari general Joaquim Boadas, assegura que les persones fumadores ho seguiran fent, consumint la seva cigarreta a pocs metres de les terrasses a la via pública, on sí que es pot, però ha proposat que si tira endavant aquesta mesura s'exclogui les xixes, i que per tant aquestes pipes que es fumen amb tabac i vapor d'aigua sí que es puguin consumir.

Monòxid de 100 cigarretes

A 'La Ciutat' hem parlat amb el doctor Sergi Pascual, metge adjunt del servei de Pneumologia de l'Hospital del Mar, qui ha alertat que "tot i que no hi ha estudis sòlids que demostrin dels efectes a la salut del fum de les xixes, al cap i a la fi es tracta de fum que ingerim, i a més aquest conté adhitius i saboritzants que no son precisament beneficiosos pel nostre cos". El que sí que té clar que afecta a la nostra salut el doctor Pascual és que "aquestes pipes emeten monòxid de carboni, i el que ingerim en una sola sessió de 'xixa' equival a 100 cigarretes de les convencionals".

Deixar de fumar, la millor alternativa

El que està augmentant molt el seu consum son els vapejadors, aquest element que a través de càrregues imita una cigarreta però amb el mateix sistema que les xixes, és a dir amb vapor d'aigua en comptes de la ignició i la cendra de les cigarretes: "El seu consum està augmentant molt, especialment en joves, i hem de recordar que igualment contenen nicotina, que és l'element que provoca addicció i dependència. A més el més perillós és que fa anys moltes persones el consumien com a pas previ a deixar de fumar, i el que s'acaba fent és que es consumeix tant el vapejador com la cigarreta convencional, i això ho fa el doble de perjudicial".