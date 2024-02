Esquerra no tanca la porta a la taula de partits, però no la troba prioritària

Esquerra Republicana matisa les declaracions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista a Efe, on ha ajornat la taula de partits sine die. El partit, en canvi, puntualitza que “la data no és prioritari” perquè la resta formacions no ha fet propostes per resoldre el “conflicte polític”.

“No és tanca la porta a la taula de partits, sinó que no s’assenyala com a prioritària”, ha matisat aquest dilluns la portaveu Raquel Sans. La dirigent d’ERC ha enumerat la llei d’amnistia, els Pressupostos de la Generalitat o el finançament singular per a Catalunya com les negociacions prioritàries que, actualment, estan en marxa.

"Fracàs rere fracàs"

Junts per Catalunya ha replicat que l’acord de claredat que defensa el president de la Generalitat, Pere Aragonès, està “mort i enterrat”. El portaveu del partit, Josep Rius, ha sentenciat a la xarxa social X que el Govern va de “fracàs rere fracàs”.

El PSC, per la seva banda, rebutja qualsevol taula que sigui per parlar de referèndums. La diputada socialista Sílvia Paneque ha remarcat que “la taula de la sequera és en la que hauríem de centrar-nos”.

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, al seu torn, ha lamentat “el bloqueig per les males relacions entre Esquerra i Junts”.