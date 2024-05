Esquerra posa preu a la investidura de Salvador Illa

Esquerra vol saber què pensa la militància sobre una possible investidura de Salvador Illa abans de consultar-la formalment. Segons ha confirmat Onda Cero, la secretaria general d’ERC, Marta Rovira, es reunirà amb els líders territorials de la formació enmig de les negociacions per la Mesa del Parlament i de la investidura.

Dues negociacions que ERC afrontarà per separat. Argumenten que no hi ha temps per assolir un acord global abans del 10 de juny, quan es constituirà la cambra catalana, perquè la darrera paraula la tindrà la militància. I aquesta no es pronunciarà fins a la segona quinzena de juny.

“ERC no farà president Salvador Illa ara mateix”

Els republicans han adoptat fins ara un paper secundari en les negociacions, col·locant el focus en el PSC i Junts, però aquest divendres la número dos de la formació ha fet un pas per guanyar protagonisme.

Marta Rovira manté que “ERC no farà president Salvador Illa ara mateix”, però deixa la porta oberta si els socialistes compleixen dues condicions: avançar cap el referèndum i aplicar l’amnistia.

“La gent ha de saber que si vol alguna cosa d’ERC ja saben on la trobaran: defensat la resolució del conflicte polític per anar cap a una referèndum i defensant la implementació de l’amnistia per acabar amb la repressió”, ha assegurat en una entrevista a Rac1.