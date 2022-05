A Espanya més d'un milió de persones pateixen Trastorn Bipolar

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), més de 45 milions de persones pateixen un Trastorn Bipolar, una patologia que es caracteritza per l'aparició de símptomes maníacs i depressius, i que pot multiplicar fins i tot per 15 el risc de suïcidi de la persona que ho pateix, essent fonamental una detecció primerenca de la patologia i el seu tractament adequat. A Espanya més d'un milió de persones pateixen el trastorn. Tot i això, un 84% de la població segueix apuntant a l'estigmatització com una de les principals barreres per tractar els trastorns de l'estat de l'ànim, entre els quals hi ha el Trastorn Bipolar. En aquest sentit Carles Aguilar entrevista el Dr. Francesco Panicali, metge especialista en Psiquiatria i membre de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i de la Societat Espanyola de Patologia Dual qui assenyala la importància de detectar aquesta patologia de forma precoç ja que els primers símptomes del Trastorn Bipolar apareixen entre els 15 i 25 anys i cal parar esment a l'aparició de símptomes afectius tant del pol depressiu, com del pol maníac, que es poden presentar separadament o de forma combinada. La detecció primerenca d'aquests trastorns és fonamental per poder oferir un tractament eficaç i evitar futures complicacions.