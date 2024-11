A Catalunya mor més gent de la que neix. Segons l'INE, l'any 2037 el 26% de la població tindrà 65 anys o més. Aquestes dades, acompanyades d'una baixa natalitat important fan que ens trobem en un envelliment progressiu de la població. La doctora en Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, Arlinda Garcia, explica a 'La Brúixola' que la baixa natalitat i l'augment de l'esperança de vida formen "la tempesta perfecta" per un envelliment poblacional. Pel que fa a la fecunditat, explica que "hauria d'haver-hi una política de natalitat però també d'ajuda i acompanyament a les famílies" i reconeix que "a Espanya no hem tingut cap política de natalitat continuada i global". Garcia atribueix aquesta situació al context de precarització del mercat laboral, l'augment del cost de vida, la congelació dels sous i les dificultats per independitzar-se. "Fa ràbia perquè hi ha parelles que els agradaria tenir dues criatures, però et diuen que en tenen una o cap perquè estan esperant una oportunitat i el moment no arriba", explica.

La doctora Arlinda Garcia assegura que, actualment, les persones de 65 anys estan "en disponibilitat de treballar i de sentir-se productives", però reconeix que allargar l'edat de jubilació "és una mesura poc popular perquè molta gent vol jubilar-se". Amb tot, assegura que vivim un "moment atípic en la història demogràfica d'Espanya" perquè les persones que estan entrant en edat de jubilació són les que van néixer arran del 'baby boom'. Garcia conclou, doncs, que per equilibrar la balança és clau el paper de la immigració.